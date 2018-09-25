Нетаньяху выступит с «новой информацией» на Генеральной Ассамблее ООН

Иерусалим, , 16:10 — REGNUM 27 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам его окружения, израильский премьер предоставит «новую информацию, которая произведет сильное впечатление на все мировое сообщество». Вероятно, речь пойдет об угрозах со стороны Ирана. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Известно, что во время своего пребывания в Нью-Йорке Нетаньяху также встретится с президентом США Дональдом Трампом. На встрече политики обсудят возможности возобновления переговоров Израиля с администрацией Палестинской Автономии, а также военное присутствие Ирана в Сирии.

В общей сложности свое желание встретиться с премьер-министром Израиля выразили главы 30 государств. Однако часть встреч пришлось отменить ввиду чрезмерной загруженности графика израильского премьера.