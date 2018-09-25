На Украине из-за ЕСПЧ приостановили сбор данных с телефонов журналистов

Киев, , 14:34 — REGNUM Процесс получения информации с мобильных телефонов главного редактора программы «Схемы» Натальи Седлецкой и журналистки издания «Новое время» Кристины Бердинских приостановлен на Украине из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом написал представитель Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook.

«ГПУ остановлена процедура получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н., — написал Лысенко. — … Аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации от Бердинских К.»

По его словам, это мера применена ЕСПЧ на период с 18 сентября по 18 октября 2018 г. для осуществления надлежащего производства по делу «Седлецкая против Украины».

Напомним, 4 сентября 2018 г. редакция программы «Схемы» заявила, что ГПУ получила доступ к информации телефона главреда программы Седлецкой в рамках дела о «вероятном разглашении гостайны».