Люди не стали гражданами? Гражданин не скандирует имя лидера: «Аравот»

Ереван, , 14:28 — REGNUM Выборы в Совете старейшин Еревана были свободными и демократичными, а относительно их результатов ни у кого сомнений нет. Об этом пишет армянская газета «Аравот».

По мнению автора, задачей выборов было не столько выборы старейшин Еревана, сколько референдум доверия Николу Пашиняну, и эта проблема была решена блестяще, «и Пашиняну доверяет более 80 процентов ереванцев, и я уверен, жителей Армении».

«Если бы лично я был ереванцем, я не отдал бы свой голос за блок «Мой шаг». Не потому, что мне не нравится Айк Марутян, как раз наоборот. Мне не нравится совершенно другое, когда мне грозят тем, чего не существует: «Если блок «Мой шаг» не победит, не будет никаких досрочных выборов, а РПА или Кочарян вернутся к власти». Для чего говорят о том, чего никогда не произойдет? Кочарян или РПА больше никогда не придут к власти, внеочередные выборы обязательно состоятся, этого желают все, в данном случае не 80, а 99 процентов.

Я с оговоркой отношусь к тем утверждениям, что люди уже стали гражданами. Как правильно заметил один из моих знакомых, гражданин не скандирует имя лидера. Если скандирует, то он уповает не на государственные механизмы, а на могущество и добрую волю «спасителя». Людей не интересуют проблемы города и вообще перспективы государства. Им интересно знать, когда и как накажут «бывших». …», — пишет газета.