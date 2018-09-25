В Литве заявили, что Росатом может изменить политический курс страны

Вильнюс, , 14:14 — REGNUM В парламент Литвы внесен законопроект, принятие которого создаст препятствия для работы в стране немецкой компании Nukem Technologies, принадлежащей структурам Росатома. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Отмечается, что соответствующий законопроект был разработан при участии депутата Лауринаса Касчюнаса. По словам литовского парламентария, «интересы Росатома противоречат стратегическим интересам Литвы» в сфере энергетической стратегии государства. Касчюнас полагает, что Росатом планирует захватить контроль над энергетической системой страны и изменить тем самым ее политический курс.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае принятия соответствующего закона компании Nukem Technologies (работающей в различных проектах по снятию с эксплуатации остановленной Игналинской АЭС) будет запрещено участие в будущих конкурсах на реализацию проектов.

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