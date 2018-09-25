Порча бюллетеней и долгое совещание: Архангельская Гордума выбрала спикера

Архангельск, , 14:06 — REGNUM «Единая Россия» едва не потеряла должность спикера в Архангельской городской Думе — обновленный состав парламента отдал большинство голосов за представителя «Справедливой России», передает корреспондент иа.

Напомним, что в только избранном нынешнем составе Архангельской городской Думы заседают 12 единороссов, 1 независимый депутат, 7 человек — КПРФ, по пять у ЛДПР и «Справедливой России».

На должность председателя Думы претендовали представитель «Единой России», спикер прошлого созыва Валентина Сырова и кандидат от «Справедливой России» Олег Черненко.

После голосования выяснилось, что за Черненко отдали 13 голосов, а за Сырову — 12. При этом 4 бюллетеня были испорчены. Для победы необходимо было набрать 16 голосов.

После продолжительного совещания депутаты вернулись к голосованию. Вторая попытка обернулась победой Валентины Сыровой — за нее проголосовали 18 депутатов, за Черненко — 11.

Затем депутаты приступили к выбору вице-спикеров. Большинством голосов вице-спикером на постоянной основе избран представитель КПРФ Александр Гревцов, заместителями спикера на непостоянной основе стали Олег Черненко и единоросс Рим Калимуллин.

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