Министра «самого прогрессивного» правительства Испании уличили в гомофобии

Мадрид, , 14:02 — REGNUM Кампания против министра юстиции Испании Долорес Дельгадо набирает оборот: её, члена самого прогрессивного и толерантного правительства последних лет, упрекают в гомофобии, пишет газета ABC 25 сентября.

На одной из компрометирующих министра аудиозаписей, сделанных в 2009 году, Дельгадо крайне грубо отзывается о Фернандо Гранде-Марласке, в настоящее время занимающем кресло министра внутренних дел. Она использует в его отношении грубое выражение, которое однозначно трактуется как оскорбление лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Затем в ходе беседы Дельгадо делает несколько неуважительных в адрес женщин замечаний.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция обрушилась на Дельгадо с обвинениями в близкой связи с ныне заключенным бывшим комиссаром полиции Хосе Вильярехо, против которого выдвинуты обвинения в тяжких преступлениях. Долорес Дельгадо отказывается уходить в отставку.

Напомним, действующее правительство Испании работает с 7 июня этого года. Оно стало беспрецедентно феминистским как по проводимой политике, так и по составу: 11 из 17 министерств возглавили женщины.

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