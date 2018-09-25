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Принц Уильям приехал в Африку защищать диких животных

Политика

Защита будет продолжаться всю неделю

Лондон, 25 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  Принц Уильям прибыл в Африку для обсуждения вопросов, связанных с защитой диких животных, сообщает 25 сентября Associated Press.

В частности, член королевской семьи Великобритании поведет разговор о незаконной торговле животными.

Герцог Кембриджский уже посетил Намибию, Танзанию и Кению, провел встречи с официальными лицами данных государств. Его африканское турне продлится до воскресенья 30 сентября.

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Спасение диких животных и растений
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