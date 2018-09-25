У США есть 3 тыс. тонн боевых отравляющих веществ — МИД РФ

Москва, , 13:53 — REGNUM Соединенные Штаты Америки до сих пор располагают запасом боевых компонентов химоружия. Они не уничтожили около 3 тыс. тонн отравляющих веществ, сообщил 25 сентября журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он отметил, что именно США инициировали принятие Конвенции о запрещении химического оружия, действующую с 1997 года, однако до сих пор не ликвидировали запасы опаснейших веществ. Этим вопросом должна заниматься Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) — призванная содействовать разоружению стран.

Россия завершила программу ликвидации химоружия в сентябре 2017 года, её обязательства выполнены на 100%. Около 20 стран помогали России деньгами и технологиями, всего было уничтожено около 40 тыс. тонн компонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения в использовании химического оружия прозвучали в адрес России после инцидента в Солсбери, когда бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии. Российские власти причастны к отравлению Скрипалей сильнодействующим ядом, утверждают в Лондоне. Ряд стран поддержали Великобританию в давлении на Россию, однако вразумительных доказательств, как того требует Москва, предъявлено не было.

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