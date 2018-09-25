Выборы мэра южноуральского Миасса: участвуют девять кандидатов

Челябинск, , 13:52 — REGNUM В челябинском Миассе к очередному этапу конкурса по избранию мэра допущены все девять участников конкурса. Такое решение 25 сентября приняли члены конкурсной комиссии.

Уже 26 сентября комиссия примет решение, кого из них рекомендовать депутатам для утверждения главой города. Затем решение примет городское собрание депутатов.

Напомним, пост главы остаётся вакантным с 15 мая. Первая попытка обрести мэра не удалась. В июле депутаты горсобрания забраковали всех двоих кандидатов, которых предложила конкурсная комиссия. Тогда в конкурсе участвовали десять человек.