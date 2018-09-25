American Conservative: Трамп намерен обеспечить выживание боевиков в Сирии?

Александр Белов, , 15:03 — REGNUM

Ровно через два дня после 17-й годовщины трагедии 9/11 конгрессмен Тулси Габбард обратилась к своим коллегам из палаты представителей со следующим заявлением:

«Два дня назад президент Трамп и вице-президент Пенс произнесли торжественные речи, посвященные терактам 9/11. Они говорили о жертвах нападения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на нашу страну. Но теперь они встают на защиту от 20 тыс. до 40 тыс. боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок в Сирии, угрожая России, Сирии и Ирану военной силой, если они посмеют напасть на этих террористов».

Ведущий Fox News Такер Карлсон поддержал заявление Габбард, отметив, что по оценкам экспертов более 10 тыс. боевиков в провинции Идлиб присоединились к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Получается, что через 17 лет после трагедии 11 сентября США намерены защищать сторонников «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Зачем Вашингтону это нужно, задается вопросом Скотт Риттер в статье для издания The American Conservative.

Читайте также: Foreign Policy: Торговая война нанесет удар по экспорту энергоресурсов США?

Если не вдаваться в подробности, то причиной такой поддержки является Россия. В июле 2017 года президент США Дональд Трамп закрыл секретную программу ЦРУ Timber Sycamore по обучению и оснащению оппозиционных сил, борющихся за свержение президента Сирии Башара Асада. Объявив о своем решении, Трамп указал, что значительная часть оружия, которое США предоставляли оппозиции, оказалась в руках сирийских альянсов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, программа ЦРУ могла привести к столкновению с Россией, чья поддержка Асада в 2015 году решительно повлияла на баланс сил в стране.

С тех пор многое изменилось. В Вашингтоне поменялась команда по национальной безопасности, государственный секретарь США Майк Помпео пришел на смену Рексу Тиллерсону, а Джон Болтон сменил Герберта Макмастера на посту советника по национальной безопасности. В одночасье оценка роли России в Сирии поменялась на противоположную. Нынешняя поддержка Трампа сирийской оппозиции является отражением нового мышления. И это не смотря на вопиющее лицемерие, на которое указали Габбард и Карлсон.

Новую политику США в Сирии продвигают Помпео и Болтон. По существу, все это можно назвать продолжением операции «Циклон», в рамках которой сотрудники ЦРУ обучали и предоставляли оружие антисоветским исламистским силам в Афганистане. Эту программу курировала Национальная рабочая группа, созданная в 1977 году бывшим советником по национальной безопасности при администрации экс-президента США Джимми Картера Збигневом Бжезинским. Операция «Циклон» должна была ослабить Советский Союз и разжечь этническую напряженность среди его мусульманских народов.

Читайте также: Chatham House: нападки Болтона на Гаагу будут иметь неприятные последствия

Бжезинский не видел никакой связи между тем, что сделали США в Афганистане, и глобальной исламистской угрозой.

«Говорят, что у Запада была глобальная политика в отношении ислама. Это глупо. Не существует никакого глобального ислама. Взгляните на ислам рационально, без демагогии или эмоций. Это ведущая религия мира с 1,5 млрд последователей. Но что общего между саудовским фундаментализмом, умеренным Марокко, пакистанским милитаризмом… или центральноазиатским секуляризмом? Не больше общего, чем между христианскими странами», — заявил Бжезинский.

Бжезинский ошибался. Глобальное исламистское движение, известное как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возникло благодаря участию США в Афганистане и заняло позиции в Ираке после американского вторжения и оккупации в 2003 году. Позднее отделение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке превратилось в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое на пике своей власти контролировало территорию с общей численностью населения около восьми миллионов человек. Годовой бюджет группировки превышал $1 млрд, а общая численность боевиков превышала 30 тыс. человек.

После поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии могут возникнуть новые проблемы. Сотни подготовленных боевиков возвращаются обратно домой. Северный Кавказ и Западный Китай находятся под угрозой. Действительно, аналитики обеих стран обвиняют США в содействии возвращению боевиков, чтобы спровоцировать дестабилизацию в России и КНР.

Главная опасность для Москвы и Пекина заключается в том, что любое значительное возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Центральной Азии приведет к созданию новой тренировочной площадки, которая может быть использована для отправки новой волны боевиков в КНР и Россию, что обострит процесс радикализации российских и китайских мусульман.

Читайте также: Foreign Policy: Криминальные войны приобретают угрожающие масштабы

Десятки тысяч боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенных в сирийской провинции Идлиб, представляют собой очевидную угрозу. Усилия России, направленные на их уничтожение, заслуживают поддержки. Но внутренний круг Трампа, не замечая угрозы, которую представляет собой исламский фундаментализм, сосредоточил все свое внимание исключительно на российском влиянии России в Сирии. Как будто холодная война вообще не прекращалась.