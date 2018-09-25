США и Россия могут договориться о вводе миротворцев в Донбасс — эксперт

Киев, , 13:47 — REGNUM Решение о вводе миротворцев ООН на Украину зависит от двусторонних переговоров США и России. Об этом 25 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический консультант Дмитрий Васильев.

«К миротворческой миссии не просто так относятся скептически. Решение о вводе миротворческой миссии зависит, в том числе от позиции ООН, от Российской Федерации. Тут туманные перспективы, хотя их нельзя исключать. Все зависит от того, как пройдут переговоры РФ и США на других фронтах. В результате таких переговоров и обменов Россия может принять такое решение, этого не исключаю», — сказал Васильев.

При этом политический эксперт Владимир Бойко считает, что международная гражданская администрация не справится с управлением коммунального хозяйства Донецка и Луганска.

«Это нереально. Как вы себе это представляете, приезжают иностранцы и начинают заниматься ремонтом дорог в Донецке, подачей освещения? Иностранцы смогут поддерживать жилищно-коммунальную сферу Донецка?» — задался вопросом Бойко.

По его словам, главная задача госдепа США — добиться от России передачи участка российско-украинской границы под контроль Украины.

«Правильно ставить вопрос о выводе российских войск, передаче контроля над границей, а все остальное не касается ни господина Волкера, ни кого-либо ещё. Это внутренние проблемы Украины», — сказал Бойко.

Как сообщалось, 24 сентября президент Украины Петр Порошенко назвал «очковтирательством» предложение президента России Владимира Путина касательно введения миротворцев на Донбасс.

Порошенко рассказал, что в отличии от позиции Украины, которая предлагает создать на территории Донбасса реальную миротворческую миссию ООН, предусматривающую наличие международных представителей по всей зоне боевых действий, Путин хочет ограничиться лишь сопровождением международных наблюдателей.