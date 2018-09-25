Киеву предрекают гибель на Азовском море: Радио REGNUM

Москва, 25 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- Поставка систем С-300 в Сирию не несёт угрозы для третьих стран;
- Украинской военной базе предрекают гибель;
- В России принят закон об уголовном наказании за увольнение предпенсионеров;
- В администрацию президента РФ передан 1 млн подписей против пенсионной реформы;
- Воссозданы последние минуты полета малайзийского Boeing.
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