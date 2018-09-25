Госдума обязала организаторов сообщать об отмене митинга

Москва, , 13:46 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, обязывающий организаторов митингов уведомлять граждан об отмене массового мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Поправками в законодательство о митингах на организаторов возлагаются дополнительные обязанности — в случае отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за 1 день до дня его проведения принять меры по информированию граждан.

Также организаторы обязаны уведомить в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, куда подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении.

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