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Госдума обязала организаторов сообщать об отмене митинга

Политика

Минимум за один день

Москва, 25 сентября 2018, 13:46 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон, обязывающий организаторов митингов уведомлять граждан об отмене массового мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Поправками в законодательство о митингах на организаторов возлагаются дополнительные обязанности — в случае отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за 1 день до дня его проведения принять меры по информированию граждан.

Также организаторы обязаны уведомить в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, куда подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторов митингов обяжут сообщать о его отмене

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Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
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