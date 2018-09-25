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Киев намерен использовать факты «провокаций» против кораблей ВМС Украины

Политика

Военная прокуратура Украины задокументировала все «провокационные действия» российских военных

Киев, 25 сентября 2018, 13:45 — REGNUM  Представители военной прокуратуры Украины, находившиеся на одном из двух кораблей украинских ВМС, прошедших под Крымским мостом, зафиксировали «провокационные действия» российских военных. Об этом 25 сентября официальный представитель ведомства Андрей Лысенко написал в своем Facebook.

«Военная прокуратура обеспечила надлежащее документальное оформление провокационных ситуаций, совершенных представителями Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

По словам Лысенко, зафиксированные факты «провокаций» в дальнейшем будут использоваться Киевом для защиты своих интересов в международных судах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября пресс-служба ВМС Украины обвинила российских военных в том, что они якобы допустили ряд «опасных инцидентов», когда украинские военные корабли проходили под арками Крымского моста.

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