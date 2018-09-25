В Ульяновской области назначен глава минспорта

Ульяновск, , 13:44 — REGNUM В Ульяновской области должность министра физической культуры и спорта занял Николай Цуканов, который ранее возглавлял спортивный клуб. О кадровом назначении сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Цуканов приступил к работе министра физкультуры и спорта с 25 сентября. Представляя вновь назначенного главу министерства, Сергей Морозов сообщил, что он «всю сознательную жизнь служил государству» и его кандидатуру предложило «всё спортивное сообщество региона».

«Работал руководителем спортивной школы по хоккею «Лидер», а также создавал индустрию фитнеса в Ульяновской области», — сказал губернатор.

Николай Цуканов сообщил о ключевых направлениях работы. По его словам, «будем стараться взращивать наших олимпийских чемпионов, спорт высоких достижений стоит у нас в приоритете». Также будут развивать массовые виды спорта, «проекты активного долголетия, адаптивной физкультуры и спорта».

«Одним из первых шагов будут также мероприятия по стабилизации управленческих решений, необходимо создать настоящую команду министерства спорта. Должностные лица обязаны работать в том темпе, который задает спортивная общественность», — заявил новый глава минспорта.

Отметим, Николай Цуканов родился 31 июля 1972 года. Окончил Академию права и управления Министерства юстиции Российской Федерации в Рязани (2003 г.) по специальности «юридическая психология». Обучался в Российском международном олимпийском университете. В 1993—2011 годы работал заместителем начальника отдела специального назначения УФСИН России по Ульяновской области, с 2011 года возглавлял спортивный клуб «Форма».

Является подполковником запаса, имеет государственные награда, в том числе медали «За отвагу» и «За охрану общественного порядка», нагрудные знаки «Участник боевых действий» и «За службу на Кавказе».