ГД запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу норм

Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, вводящий запрет на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов для НКО-иноагентов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Принятым законом запрещено привлекать к проведению антикоррупционной экспертизы норматинвых актов граждан, имеющими неснятую или непогашенную судимость; уволенных по утрате доверия.

Также предлагается не допускать к экспертизе граждан, осуществляющих деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных органах и госкорпорациях, осуществляющих антикоррупционную экспертизу.

От независимой антикоррупционной экспертизы предлагается отстранить международные и иностранные организации, а также некоммерческие организации, выполняющие функции иностранных агентов.