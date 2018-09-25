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ГД запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу норм

Политика

А также международным организациям

Москва, 25 сентября 2018, 13:44 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон, вводящий запрет на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов для НКО-иноагентов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Принятым законом запрещено привлекать к проведению антикоррупционной экспертизы норматинвых актов граждан, имеющими неснятую или непогашенную судимость; уволенных по утрате доверия.

Также предлагается не допускать к экспертизе граждан, осуществляющих деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных органах и госкорпорациях, осуществляющих антикоррупционную экспертизу.

От независимой антикоррупционной экспертизы предлагается отстранить международные и иностранные организации, а также некоммерческие организации, выполняющие функции иностранных агентов.

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Закон об иностранных агентах и проверки НКО
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