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В МВД Казахстана поддержали наказание руководителей за взятки подчиненным

Политика

Данная мера была выдвинута агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции

Астана, 25 сентября 2018, 13:36 — REGNUM  Руководители ведомств должны уходить в отставку, если заместители совершают коррупционное преступление. Об этом 25 сентября заявил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, сообщает издание BNews.

Глава МВД, таким образом, прокомментировал персональную ответственность руководителей за нарушение подчиненных. Данная мера была выдвинута агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Казахстане была опубликована концепция законопроекта, которая вводила дисциплинарную ответственность руководителей за коррупционные правонарушения подчиненных.

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