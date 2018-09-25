Госдума меняет своих представителей в ВС и КС

Москва, , 13:34 — REGNUM Госдума приняла пакет постановлений о смене полпредов нижней палаты парламента в Верховном суде (ВС) и Конституционном суде (КС), передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Так, Госдума приняла решение снять функции полномочного представителя нижней палаты парламента в Верховном суде с депутата Николая Брыкина («Единая Россия») и возложить их на депутата Даниила Бессарабова («Единая Россия»).

Одновременно нижняя палата меняет своего полпреда в Конституционном суде — Татьяна Касаева («Единая Россия») сложила свои полномочия, полпредом Госдумы в КС становится Марина Беспалова («Единая Россия»).

«Речь идет о ротации… Коллеги поработали весьма успешно, сейчас предлагаем других», — сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).