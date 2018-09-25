В ДНР ответили Ющенко на сравнение жителей Донбасса и гитлеровской Германии

Донецк, , 13:32 — REGNUM В Донецкой Народной Республике расценили заявление, сделанное бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, который сравнил жителей Донбасса с населением гитлеровской Германии, как новость из «виртуальной реальности». Об этом заявил председатель комитета Народного совета ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка.

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«Сравнение Виктором Ющенко жителей Донбасса с населением гитлеровской Германии дончане восприняли как новость из зазеркалья или же виртуальной реальности, где все белое называют чёрным», — цитирует РИА Новости слова Бидевки.

Депутат напомнил, что сам Ющенко во времена своего пребывания на посту президента Украины прослыл «ярым неонацистом», поэтому непонятно, почему он называет пропагандой проводимую нацистами информационную политику.

«Ведь то же самое сейчас происходит на Украине. Ему бы пора уже открыто заявить, что идеология фашистской Германии несла благо», — добавил председатель комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интервью каналу «112 Украина» бывший президент Украины Виктор Ющенко сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии, назвав их «жертвами пропаганды».

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Экс-глава государства отметил, граждане Украины и жители Донбасса, которые общаются на «чужом языке», ходят в «Московскую церковь» и «молятся на Павлика Морозова», — «разные», но «не противоположные».

Напомним, после произошедшего на Украине в феврале 2014 года госпереворота Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика провели народный референдум и объявили о независимости. Киев результатов народного волеизъявления не признаёт.

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