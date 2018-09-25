Киеву заручиться поддержкой ЕС и США в конфликте с Будапештом — эсперт

Киев, , 13:23 — REGNUM «На внешнюю политику Венгрии по отношению к Украине влияет российский фактор». Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук.

По её словам, премьер министр Венгрии Виктор Орбан «подыгрывает» президенту России Владимиру Путину.

«Его высказывания о том, что нужно пересматривать отношение ЕС к санкциям. Он говорит, что санкционная политика глубоко неправильная. Он критикует европейскую политику в отношении России. Это наталкивает нас на мысль, что такие действия Венгрии являются подыгрыванием Владимиру Владимировичу. Но я не верю, что Венгрия хочет территориально захватить часть Закарпатья», — сказала Верещук.

При этом она считает, что встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сийярто не решит противоречия в украинско-венгерских отношениях.

«Если им удастся встретиться, я не верю, что им удастся достичь каких-то сдвигов. Это их политика, нам надо выработать свою политику в отношении их», — призвала Веригина.

Она напомнила, что Будапешт уже более 10 лет выдает венгерские паспорта гражданам Украины.

«Может быть ухудшение ситуации, если вышлют консула Венгрии из Берегово. Конечно, Венгрия будет демонстрировать зеркальные методы… Паспорта и свою недружескую политику Венгрия демонстрирует несколько лет подряд, если не с десяток лет. Это составная часть политики венгерской власти… Они считают, что их территориальные и ментальные претензии на восстановление условной венгерской империи, которую они потеряли в 1920 году, имеют право на жизнь», — добавила Веригина.

Эксперт советует Киеву заручиться поддержкой Брюсселя и США в конфликте с Будапештом.

«Приближается дата — 2020 год. Орбан захочет продемонстрировать новые направления во внешней политике. Тут вопросы не к самому Орбану и Будапешту. Будапешт и Венгрия являются составной частью Европейского Союза… Нам нужно апеллировать к центру этого образования — к Брюсселю. Также нам надо апеллировать к США, объясняя нашим стратегическим партнерам, что именно мы не воспринимаем во внешней политике Венгрии по отношению к Украине», — подытожила Веригина.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Нью-Йорке в рамках заседания 73-й Генассамблеи ООН запланирована встреча глав МИД Венгрии и Украины. 21 сентября глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области, покинет территорию Украины.

«Я думаю, есть две опции: либо венгры его просто забирают, четко признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный сценарий, и я готов предложить этот момент господину Сийярто, или он поедет в Будапешт сам», — сказал Климкин.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: «Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства».