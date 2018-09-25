Канцлер Австрии об ограничении СМИ по рекомендации МВД: «Неприемлемо»

Вена, , 13:23 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил рекомендации министерства внутренних дел по ограничению коммуникации полиции с «определенными средствами массовой информации» (СМИ), пишет газета Kronen Zeitung.

«За свободную и независимую журналистику в стране высокую ответственность несут, прежде всего, партии и правительственные институты, а также общественные организации. Любое ограничение прессы неприемлемо», — заявил канцлер 25 сентября.

«Ограничения или бойкота определенных СМИ в Австрии не должно быть. Это касается ответственных за связи с общественностью всех министерств и общественных организаций», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийские газеты Der Standard и Kurier написали о том, что МВД Австрии призвало полицейские управления по всей стране свести до минимума общение с изданиями, которые выставляют работу полиции в исключительно негативном ключе.

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