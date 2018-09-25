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Кандидат в президенты Индонезии надеется на развитие связей с Эр-Риядом

Политика

Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто принял участие в праздновании дня рождения посла Саудовской Аравии в Индонезии

Джакарта, 25 сентября 2018, 13:22 — REGNUM  Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто надеется, что двусторонние отношения между Индонезией и Саудовской Аравией могут совершенствоваться и укрепляться в различных областях, в частности в сфере торговли и инвестиций, сообщает Antaranews.

«Отношения между Индонезией и Саудовской Аравией продолжаются долгое время. Но двусторонние отношения между двумя странами должны быть усилены и продолжаться в сфере торговли и инвестиций», — отметил Прабово Субианто.

Каждый год кандидат в президенты получает приглашение принять участие в праздновании дня рождения посла Саудовской Аравии в Индонезии, в Джакарте.

В своем выступлении посол Саудовской Аравии в Индонезии Осама бин Мухаммед Абдулла Аль Шуаби заявил, что Саудовская Аравия и Индонезия имеют тесные отношения в различных областях. «Взаимные визиты лидеров наших стран оказали большое положительное влияние на уровень двусторонних отношений», — добавил посол.

Напомним, посол Саудовской Аравии в Индонезии отпраздновал 88-летие 24 сентября 2018 года.

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Внешняя политика Индонезии
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