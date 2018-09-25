Fitch считает маловероятными санкции США против госдолга РФ

Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Ограничительные меры США против госдолга Российской Федерации и запрет на осуществление операций российским кредитным организациям в американских долларах маловероятны. Об этом говорится в материалах международного рейтингового агентства Fitch.

В материалах агентства говорится, что эксперты Fitch не считают вероятными санкции США по российским госбанкам и госдолгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября глава США Дональд Трамп расширил санкции в отношении России, дополнительно включив в «чёрный список» 33 российских физических и юридических лица.

Читайте также: Китай и Россия могут вместе противостоять санкционному давлению США

А также: Трамп подписал указ об ужесточении режима санкций против России