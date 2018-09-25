ФСБ проверяет утечку данных Петрова и Боширова — СМИ

Москва, , 13:14 — REGNUM По факту утечки в СМИ личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к инциденту в Солсбери, сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) начали проверку. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

По сведениям источника издания, речь идет о публикациях в СМИ анкет на получение Петровым и Бошировым загранпаспортов, а также о пересечении ими российской границы. Российская спецслужба выясняет, кто передал журналистам личные данные указанных граждан.

«В отношении тех, кто допустил «утечку», будут приняты очень серьезные меры», — отметил источник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября, комментируя добытые прессой «сведения» о гражданах РФ Александре Петрове и Руслане Боширове, заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что по базе данных Федеральной миграционной службы невозможно установить, является ли человек сотрудником Главного разведывательного управления или нет.

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