Эксперт: миллионный протест полностью выхолостит пенсионную реформу

Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Передача миллиона подписей против пенсионной реформы вкупе с результатами местных выборов в сентябре 2018 года и падением рейтингов власти приведет не к формальной отмене, но к фактическому выхолащиванию реформы, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 25 сентября, член бюро петербургского горкома КПРФ Алексей Третьяков, выступающих против пенсионной реформы.

Как сообщалось ранее, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал в администрацию президента России миллион подписей граждан, выступающих против повышения пенсионного возраста. Подсчет подписей уже начался.

Передача миллиона подписей происходит сразу вслед за местными выборами, победу на которых одержала не партия власти. И мы отлично понимаем, что люди голосовали не столько за КПРФ или ЛДПР, сколько против власти и конкретно — против повышения пенсионного возраста.

Власть не может формально отказаться от реформы по политическим причинам. Они уже ее анонсировали, и они считают нужным довести дело до конца.

Но чем больше народ будет протестовать, тем в большей степени реформа будет смягчена. Вслед за распространением пенсионных льгот на предпенсионеров может быть, к примеру, расширен список профессий, представители которых имеют право на досрочный (то есть по нынешним правилам) выход на пенсию.

Формальной отмены реформы не будет — но ее фактическое выхолащивание под воздействием протеста вполне вероятно.