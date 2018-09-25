«Другие боятся»: РФ предостерегла США от вывода вооружений в космос

Москва, , 13:07 — REGNUM Россия призывает США отказаться от вывода вооружений в космос и продолжает настаивать на заключении соответствующего международного договора. Об этом сообщил 25 сентября журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Он напомнил, что только у США в военной доктрине четко говорится о стремлении доминировать в околоземном пространстве любыми доступными средствами. Очевидно, что это предполагает выведение на орбиту ударных средств и возможную ликвидацию любых объектов других стран.

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С юридической точки зрения США вправе это делать, так как международный запрет наложен лишь на размещение в космосе оружия массового уничтожения. Потенциально способны вывести вооружения в космос около десяти стран, включая Россию.

Из-за того, что вопрос неурегулирован, Россия и Китай добиваются достижения договоренности в этой области между всеми странами. Проект договора подготовлен в 2014 году, однако США блокируют дальнейшее продвижение документа.

Прямые союзники США, находящиеся под жесточайшим давлением Вашингтона, боятся открыто поддерживать Россию. Но Москва продолжает заявлять, что размещать вооружения в космосе недопустимо. Также российская сторона заявляла, что не собирается первой размещать в космосе средства поражения, отметил дипломат.

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