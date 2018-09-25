Житель Вьетнама получил срок за злоупотребление демократией

Ханой, , 13:00 — REGNUM Суд Вьетнама приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы гражданина за публикацию антиправительственных материалов в социальной сети Facebook, сообщает 25 сентября Reuters.

В обвинительной формулировке значилось, что гражданский активист злоупотребляет демократическими правами и свободами государства в целях нанесения вреда правительству.

Действия обвиняемого серьезно повлияли на политическую безопасность и социальный порядок в государстве, говорится в заявлении правоохранительных органов. Он был арестован в начале сентября 2017 года.

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