Поставка С-300 в Сирию не несёт угрозы для третьих стран — Песков

Москва, , 12:57 — REGNUM Поставка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию не представляет опасности для других государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что предпринимаемые меры предназначены для обеспечения безопасности российских военных в арабской республике.

«Эти поставки не направлены против каких-то третьих стран. Они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября над Средиземным морем у побережья Сирии был сбит самолёт-разведчик Ил-20 ВКС России, погибли 15 военнослужащих. Минобороны РФ полностью возложило вину за произошедшее на Израиль, который свою причастность к трагедии отрицает.

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Должна ли Россия поставлять С-300 сирийской армии?

Добавим, что 24 сентября в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможной эскалации ситуации в Сирии после передачи Дамаску комплексов С-300.

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