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В Кремле прокомментировали сообщения о планах «наказать» ЛДПР и КПРФ

Политика

Сообщения не имеют под собой никаких оснований

Москва, 25 сентября 2018, 12:56 — REGNUM  Публикации средств массовой информации о том, что Кремль якобы намерен «наказать» партии ЛДПР и КПРФ за победу на выборах в ряде регионов, не имеют под собой оснований, заявил 25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни насколько, они не имеют под собой оснований, абсолютно», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее «Ведомости» сообщили, что Кремль якобы намерен наказать ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на выборах губернаторов в Приморском и Хабаровском краях, а также во Владимирской области.

По словам источников издания, в качестве возможных ответных мер предлагалось отказать партиям в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах.

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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