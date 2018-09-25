В Кремле прокомментировали сообщения о планах «наказать» ЛДПР и КПРФ

Москва, , 12:56 — REGNUM Публикации средств массовой информации о том, что Кремль якобы намерен «наказать» партии ЛДПР и КПРФ за победу на выборах в ряде регионов, не имеют под собой оснований, заявил 25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни насколько, они не имеют под собой оснований, абсолютно», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее «Ведомости» сообщили, что Кремль якобы намерен наказать ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на выборах губернаторов в Приморском и Хабаровском краях, а также во Владимирской области.

По словам источников издания, в качестве возможных ответных мер предлагалось отказать партиям в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах.

Читайте также: Зюганов и Жириновский готовы к коалиции в трех регионах