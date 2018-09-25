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Сотни инвесторов готовы развивать сектор электроэнергетики в Индонезии

Политика

Индонезийское общество электроэнергетики взаимодействует с 250 компаниями, которым удалось привлечь инвесторов

Джакарта, 25 сентября 2018, 12:58 — REGNUM  Сотни инвесторов заинтересованы в изучении возможностей сотрудничества для развития потенциала сектора электроэнергетики в Индонезии, сообщает Antaranews.

Генеральный секретарь индонезийского общества электроэнергетики Херу Деванто заявил, что взаимодействует с 250 компаниями и организациями, которым удалось привлечь инвесторов как на местном, так и на международном уровне для развития электроэнергетического сектора Индонезии.

PennWell, международная организация выставок, в сотрудничестве с индонезийским электроэнергетическим сообществом, взяла на себя инициативу по привлечению инвесторов. В конференции приняли участие более 7500 посетителей из разных слоев общества, как профессионалов, так и ученых.

Одной из основных тем в обсуждении стало проведение семинара «по вопросу сохранения энергии» в регионе Юго-Восточной Азии.

Напомним, на конференции (18−20 сентября 2018 года), посвященной 73 дню национальных электроэнергетических технологий, обсудили развитие хранения энергии.

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Внутренняя политика Индонезии
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