ЕСПЧ рассмотрит жалобу Поклонской по делу о «госизмене» на Украине

Москва, , 12:49 — REGNUM Жалобу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской («Единая Россия») на нарушение права на справедливое судебное разбирательство на Украине принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил представляющий интересы парламентария руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий в интервью РИА Новости.

По его словам, защита приводит в документе данные о нарушениях, допущенных Генеральной прокуратурой (ГПУ) и судом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Ее обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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