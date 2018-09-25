Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:19:01 МСК

ЕСПЧ рассмотрит жалобу Поклонской по делу о «госизмене» на Украине

Политика

Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской

Москва, 25 сентября 2018, 12:49 — REGNUM  Жалобу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской («Единая Россия») на нарушение права на справедливое судебное разбирательство на Украине принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил представляющий интересы парламентария руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий в интервью РИА Новости.

По его словам, защита приводит в документе данные о нарушениях, допущенных Генеральной прокуратурой (ГПУ) и судом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Ее обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Читайте также: СМИ: Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить