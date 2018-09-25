Песков рассказал, какой «экзамен» придется сдать избранным губернаторам

Москва, , 12:44 — REGNUM Избранным в ходе вторых туров новым губернаторам российских регионов предстоит сдать экзамен перед своими избирателями. Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, выбранные губернаторы возглавят регионы именно потому, что за них проголосовало население.

«Этим людям предстоит сдать серьезный экзамен перед людьми, оправдать надежды, которые эти люди возложили на них. В свою очередь, людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России признала состоявшимся второй тур выборов губернатора Хабаровского края. По итогам подсчета 100% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил своего соперника Вячеслава Шпорта («Единая Россия»).

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Также 23 сентября во Владимирской области депутат заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах губернатора действующего главу региона Светлану Орлову.

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