МВД Австрии рекомендует полиции не общаться с определенными СМИ

Вена, , 12:46 — REGNUM Министерство внутренних дел Австрии рекомендовало полицейским управлениям ограничить общение с определенными средствами массовой информации (СМИ) и свести сотрудничество с ними к минимуму, написали газеты Der Standard и Kurier 25 сентября.

Издания ссылаются на внутреннее электронное письмо ведомства, разосланное в полицейские управления девяти австрийских земель.

«К сожалению, с давних пор определенные средства массовой информации (например, Der Standard, Falter), а с некоторых пор и Kurier освещают деятельность МВД и полиции в очень одностороннем и негативном ключе», — говорится в письме.

«В противном случае, мы позволим себе предложить юридически ограничить коммуникации с этими СМИ к необходимому минимуму».

Как сообщало ИА REGNUM, также МВД рекомендовало полиции отныне сообщать о национальности преступников, чтобы обеспечить информационную прозрачность. Кроме того, ведомство пожелало, чтобы полиция чаще информировало об изнасилованиях.

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