Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:19:39 МСК

МВД Австрии рекомендует полиции не общаться с определенными СМИ

Политика

Ведомство внесло в список изданий нон-грата оппозиционные газеты, выставляющие работу полиции в исключительно негативном ключе

Вена, 25 сентября 2018, 12:46 — REGNUM  Министерство внутренних дел Австрии рекомендовало полицейским управлениям ограничить общение с определенными средствами массовой информации (СМИ) и свести сотрудничество с ними к минимуму, написали газеты Der Standard и Kurier 25 сентября.

Издания ссылаются на внутреннее электронное письмо ведомства, разосланное в полицейские управления девяти австрийских земель.

«К сожалению, с давних пор определенные средства массовой информации (например, Der Standard, Falter), а с некоторых пор и Kurier освещают деятельность МВД и полиции в очень одностороннем и негативном ключе», — говорится в письме.

«В противном случае, мы позволим себе предложить юридически ограничить коммуникации с этими СМИ к необходимому минимуму».

Как сообщало ИА REGNUM, также МВД рекомендовало полиции отныне сообщать о национальности преступников, чтобы обеспечить информационную прозрачность. Кроме того, ведомство пожелало, чтобы полиция чаще информировало об изнасилованиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрийской полиции рекомендовали сообщать о гражданстве преступников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Австрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить