Снарядом — по селу: СКР возбудил дело об обстреле Донбасса

Москва, , 12:42 — REGNUM Уголовное дело по факту обстрела гражданского населения Донбасса украинскими военными возбуждено следственным комитетом РФ после атаки с применением беспилотника на село в ДНР. Об этом 25 сентября заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, 23 сентября объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района ДНР подверглись прицельному обстрелу со сторону Вооруженных сил Украины. Беспилотник сбросил на село осколочный снаряд с высокими поражающими свойствами, ранения получили двое мирных жителей.

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Дело возбуждено по статье 356 УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Преступные действия украинских силовиков нарушают перемирие в Донбассе, а также международные договоры, отмечает Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР неоднократно возбуждал уголовные дела после обстрелов населенных пунктов Донбасса украисникми силовиками. Так, в августе были установлены новые факты обстрелов, от которых пострадали мирные жители.

5 августа прицельному обстрелу артиллерии подверглась Горловка, был ранен один человек. 14 августа, ВСУ обстреляли гражданские объекты в селе Коминтерново, осколочное ранение получила женщина.

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