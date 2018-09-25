В МИД РФ рассказали о последствиях разрыва договора по Азовскому морю

Москва, , 12:38 — REGNUM Пересмотр Киевом договора по Азовскому морю приведет к ощутимым последствиям как для Украины, так и для России, заявил 25 сентября директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, любой договор содержит статьи, позволяющие одной из сторон выходить из этого договора, поэтому Киев может принять соответствующее решение.

«Но это, естественно, повлечет за собой определенные последствия для Украины и России», — цитирует РИА Новости Руденко.

Читайте также: СМИ США подсчитали, сколько продержится флот Украины в Азовском море

Дипломат отметил, что по договору Азовское море является внутренними водами двух стран, а в документе есть статья, согласно которой регламентируется проход военных судов через пролив в море. Если не будет согласия Киева или Москвы, то никакие иностранные суда туда не могут входить, подчеркнул Руденко.

Напомним, ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Украина приступила к переброске малых бронекатеров в Азовское море и созданию там полноценной украинской военно-морской базы. Вместе с тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у его страны есть план по Азовскому морю, однако его детали он называть не стал.

Читайте также: На Украине думают, что Киев и Москва договорились по судам в Азовском море