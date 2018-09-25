Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:20:41 МСК

Ярославским здравоохранением будет руководить 21-летний студент

Политика

Это не шутка

Ярославским здравоохранением будет руководить 21-летний студент
Артем Денисов

Ярославль, 25 сентября 2018, 12:37 — REGNUM  21-летний Артем Денисов, избранный в Ярославскую областную думу от партии «Коммунисты России», стал заместителем председателя комитета по здравоохранению регионального законодательного собрания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За него проголосовали коллеги на первом заседании. Артем Денисов — студент Ярославского государственного медицинского университета. Он стал самым молодым депутатом облдумы за всю ее историю. Также впервые партия преодолела 5-процентный барьер и попала в заксобрание.

Председателем комитета по здравоохранению стал врач Юрий Филимендиков. Денисов будет его заместителем. Правда, не один. Ему будет помогать другой депутат с такой же фамилией — избранный от «Единой России» Владимир Владимирович Денисов.

Читайте ранее в этом сюжете: Студент из Владимирской области станет самым молодым депутатом Яроблдумы

Читайте развитие сюжета: Сенатором от Ярославской области стала экс-глава поселения Наталия Косихина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить