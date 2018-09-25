Протест лояльного большинства: о подписях против пенсионной реформы

Москва, , 12:36 — REGNUM Государство должно отнестись к собранному против повышения пенсионного возраста миллиону подписей с уважением, ведь оно действует от имени народа, а в данной ситуации конструктивное большинство лояльно настроенных граждан выступает против решения власти, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 25 сентября, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя передачу в Администрацию президента России миллиона подписей граждан, выступающих против пенсионной реформы.

Как сообщалось ранее, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал в Администрацию президента России миллион подписей граждан, выступающих против повышения пенсионного возраста. Подсчет подписей уже начался.

Государство должно отнестись к собранным в таком количестве подписям с уважением. Ведь формально демократическое государство действует от имени и во имя народа. И здесь значительная часть народа высказывается против решений власти.

Причем, что важно, это большинство высказывается конструктивно. Оно не бьет стекла и не проводит несанкционированные митинги — оно собирает подписи. Это люди, лояльные к государству. И они выступают против данного решения государства.

Власть в такой ситуации должна остановиться и пересмотреть свои действия. Но, скорее всего, собранные подписи будут просто проигнорированы. Если бы государство учитывало мнение общества, оно бы и раньше обратило внимание на данные социологии, в том числе на падение рейтингов собственных лидеров.

Возникает впечатление, что внутри власти действуют силы, которые сознательно хотят разрушить собственное государство — для того чтобы на его руинах расширить собственное влияние.