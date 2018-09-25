Депутаты парламента Швеции выразили недоверие премьеру Лёвену

Стокгольм, , 12:31 — REGNUM Шведские парламентарии выразили недоверие действующему премьер-министру страны Стефану Лёвену. Об этом пишет 25 сентября издание Local.

Отмечается, что против кандидатуры лидера социал-демократов Лёвена проголосовали 204 из 349 депутатов шведского парламента. Таким образом, политик стал первым премьер-министром Швеции, которому законодатели страны выразили свое недоверие, пишет издание. Также сообщается что избранный спикер парламента Швеции Андреас Норлен должен будет выдвинуть нового кандидата на пост главы шведского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие в начале сентября парламентские выборы в Швеции показали, что голоса избирателей распределились необычно равномерно, так что судьбу последнего мандата решили всего семь избирательных бюллетеней. Эксперты утверждают, что никогда прежде выборы в Швеции не сопровождались таким эмоциональным накалом, непредсказуемостью и настолько равномерными результатами.

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