Россия получила ноту от Украины о разрыве договора о дружбе

Москва, , 12:28 — REGNUM Ноту с уведомлением из Киева о непродлении Украиной договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией получили в министерстве иностранных дел страны. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, договор о дружбе между РФ и Украиной, подписанный 31 мая 1997 г., прекратит действовать с 1 апреля 2019 г.

«Украина решила не пролонгировать большой договор с Россией, — сказал Руденко. — Мы весьма сожалеем об этом».

Как передавало ИА REGNUM, 21 сентября замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что МИД Украины направил РФ уведомление о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами.

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