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Глава правительства Казахстана отчитал полицию за победные рапорты

Политика

Премьер призвал глав региональной полиции к ответу

Астана, 25 сентября 2018, 12:27 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал руководителей региональных департаментов внутренних дел (ДВД) за ухудшение криминогенной ситуации в республике, сообщает 25 сентября издание BNews.

Премьер призвал глав региональной полиции к ответу. Первым выступил начальник ДВД Актюбинска Махамбет Абисатов, который рапортовал о положительной динамике.

Сагинтаев перебил руководителя и заявил, что не желает слышать ошибочных радужных цифр. Глава правительства добавил, что в регионе на 48% выросло количество особо тяжких преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на заседании правительства выступил глава МВД Казахстана Калмунхабет Касымов. Бакытжан Сагинтаев заявил, что министр в отчете применил неверный подход, оправдывая рост преступности ростом объемов строительства жилья.

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