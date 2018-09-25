Критика Жерара Коломба в адрес Макрона просочилась в прессу

Париж, , 12:26 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб подверг критике главу государства Эммануэля Макрона на встрече с журналистами в начале сентября, сообщает Europe1.

Жерар Коломб положил начало своей критике 6 сентября 2018 года на обеде с журналистами в министерстве внутренних дел. «У нас не так много возможностей поговорить с президентом. Те, кто могут откровенно говорить с Макроном это те, кто был с ним с самого начала: Ферранд, Кастанер, Гриво и я. Если каждый склоняются к нему, он в конечном итоге изолируется», — заявил министр.

Через неделю после этого Жерар Коломб объявил, что покинет свой пост после выборов в Европарламент в 2019 году, чтобы начать кампанию в качестве кандидата в мэры Лиона в 2020 году.

Министерство внутренних дел Франции не делало никаких комментариев. Елисейский дворец со своей стороны не хотел комментировать «эти замечания». Согласно сообщениям журналистов, Жерар Коломб «сожалеет, что отношения с местными властями ухудшились».

Напомним, Жерар Коломб призвал исполнительную власть быть ближе к народу. Министр выразил сожаление в связи с тем, что президенту и министрам «может не доставать смирения».