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Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей для ВВС на сумму $330 млн

Политика

Итай уже заявил о том, что данная сделка нанесен урон американо-китайскому сотрудничеству

Вашингтон, 25 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню деталей, необходимых для истребителей F-16, а также других военных самолетов, сообщает 25 сентября Reuters.

Сумма контракта оценивается в $330 млн. Китай уже заявил о том, что данная сделка нанесен урон американо-китайскому сотрудничеству.

«Эта продажа будет способствовать улучшению национальной безопасности Соединенных Штатов, так как поможет укреплению обороноспособности второй стороны», — говорится в заявлении Пентагона.

Напомним, отношение Китая к Тайваню объясняется политикой «одного Китая», не позволяющей Пекину признать существование еще одного государства китайского народа. В целом международное сообщество солидарно с подобной позицией, предпочитая иметь контакты с Тайбэем не официально.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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