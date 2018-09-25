Пока губернатор Ростовской области отдыхает, ему ищут замену

Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM Смену власти вновь прочат четырём регионам РФ, в том числе и Ростовской области. Как сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, в настоящее время идёт активный поиск преемника губернатора Василия Голубева.

При этом отправлять в отставку главу Донского региона никто не собирается. Он может заявить о том, что не станет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах (они состоятся в Ростовской области в 2020 году) и доработает до конца полномочий. При этом ожидать появления потенциальных преемников в текущем году не стоит.

В донском правительстве публикацию, появившуюся в местных СМИ, не комментируют. В настоящее время губернатор Голубев находится в отпуске.

ИА REGNUM напоминает, что Василий Голубев занял пост главы областной администрации в 2010 году. В 2015 году он победил на губернаторских выборах, получив 1 млн 241 тыс. 345 голосов избирателей (78,21%). Следующие выборы главы региона должны состояться на Дону в 2020 году.