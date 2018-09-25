Действия Венгрии в Закарпатье назвали «комплексом неполноценности»

Киев, , 12:03 — REGNUM «Внешняя политика Венгрии строится на комплексах неполноценности, которые вызваны потерей территорий в результате поражения во Второй мировой войне». Об этом 25 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил доктор политических наук Валерий Бибик.

«Правительство Орбананарывается… В Словакии порядка 600 тыс этнических венгров. Приблизительно такое же число проживает в румынской Трансильвании. В Украине 120 тыс венгров. Это следствие того, что Венгрия до последних дней была с Гитлером. Поэтому Венгрия территориально пострадала после войны, поскольку она проиграла войну с немецким фашизмом. Там был адмирал Хорти, который руководил правительством… У Венгрии есть национальные комплексы неполноценности, вызванные поражением во Второй мировой войне», — сказал Бибик.

По его словам, реакция официального Брюсселя на действия Венгрии в отношении Украины «будет зависеть от украинской дипломатии, которая должна скоординировать действия с румынами и словаками».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи гражданам Украины венгерских паспортов консулом Венгрии в Закарпатской области. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: «Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства».

Напомним, 21 сентября глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что «консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, не останется в Украине».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия может и дальше замедлять интеграцию Украины в евроструктуры. На вопрос о том, как Венгрия ответит, если Украина вышлет одного из венгерских консулов, Сийярто сказал, что «мы можем выслать украинского дипломата подобного ранга».