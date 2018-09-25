Полиция Вены получит жилеты для защиты от ножевых нападений

Вена, , 12:09 — REGNUM Министерство внутренних дел Австрии закупило 24 тыс. жилетов для защиты полицейских от ножевых ударов, пишет газета Kronen Zeitung.

24 сентября министр внутренних дел Херберт Кикль вручил первую партию жилетов в количестве 1181 штуки служащим венского полицейского управления.

«Защита полицейских во время службы вне части является нашим главным приоритетом. С этими новыми жилетами значительно повышается личная безопасность сотрудников. Ежедневная полицейская служба может быть чрезвычайно опасной из-за террористических нападений», — сказал министр.

Новые жилеты весят 2,5 кг и предназначены для защиты от ножевых ударов и другого холодного оружия, а также являются пуленепробиваемыми. Количество нападений на полицейских в Европе с использованием холодного оружия значительно возросло в последние годы.

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