Глава МИД Индонезии: в ООН обсудят увеличение числа женщин-миротворцев

Нью-Йорк, США, , 11:52 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в настоящее время очень мало женщин-миротворцев в ООН, сообщает Antaranews.

«В ООН около 3% женщин-миротворцев от общего числа имеющихся в распоряжении войск. В то время как жертвами любого конфликта и постконфликтного периода являются в основном женщины и дети», — заявила министр.

Министр иностранных дел заявила, что возрастающая роль женских сил стала одной из тем политических заявлений на Всемирном саммите мира ООН, посвященных 100-летию Нельсона Манделы.

Между тем Ретно Марсуди также подчеркнула, что «мы не можем создать мир при лидерстве одной или двух стран, ему нужно глобальное руководство».

Напомним, вице-президент Индонезии Юсуф Калла возглавил индонезийскую делегацию на заседании 73-й Генеральной Ассамблее ООН.

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