Турецкие военные установили 135 в школах Косово, не забыли и шторы повесить

Анкара, , 11:50 — REGNUM Вооруженные силы Турции приняли участие в открытие школы в Косово, сообщает 25 сентября Anadolu.

Военные турецкой республики располагаются в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО. По словам представителя военных, данная акция будет способствовать росту образования среди жителей региона.

В рамках проекта, организованного правительством Турции, были установлены 135 парт, повешены шторы, установлена прочая необходимая для обучения техника.

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