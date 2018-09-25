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Казахстан планирует вписаться в международное право по гражданской авиации

Политика

Документ предусматривает уголовную ответственность за противоправные действия на борту самолета

Астана, 25 сентября 2018, 11:49 — REGNUM  Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Казахстана рекомендовал для рассмотрения на пленарном заседании Конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, сообщает 25 сентября агентство «Казинформ».

Сенатор Талгат Мусабаев отметил, что все положения конвенции в республике соблюдаются и обеспечиваются службами и гражданской авиацией.

«Мы ратифицируем документ для того, чтобы вписаться в международные правовые акты по нормальной работе гражданской авиации», — добавил Мусабаев.

Напомним, Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации была принята 10 сентября 2010 года в Пекине. Документ предусматривает уголовную ответственность за различные противоправные действия на борту самолета.

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