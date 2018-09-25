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На Украине начались стратегические учения «Казацкая воля-2018»

Политика

Маневры пройдут под руководством начальника Генштаба Украины

Киев, 25 сентября 2018, 11:44 — REGNUM  Стратегические командно-штабные учения «Казацкая воля-2018» проходят на Украине с 25 по 29 сентября. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба украинского Генштаба.

В военном ведомстве отметили, что маневры пройдут под руководством начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко.

«Основной целью маневров является наращивание возможностей органов управления войсками в ходе ведения оборонительных действий, а также в ходе контрнаступательных операций», — заявили в украинском Генштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные США практически без боя сдали украинским десантникам полевой штаб батальона 173 бригады — учения Saber Junction 2018 проходили на территории Германии.

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Военные учения
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