Литовские партии начинают формировать списки на выборы в Европарламент

Вильнюс, , 11:25 — REGNUM

Литовские партии начинают финальную стадию подготовки к выборам в Европарламент, которые состоятся 26 мая 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 сентября. Партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы сегодня объявили, что их список будет сформирован на основе внутрипартийного рейтинга — члены партии сами расставят оценки потенциальным кандидатам, простой подсчёт которых образует рейтинг, определив первого в списке.

Им может стать и объявленный партией сегодня новый кандидат — чрезвычайно популярный в Литве профессор, 64-летний доктор химических наук Людас Мажилис, который в 2017 году в Литве превратился в национального героя, обнаружив в архиве в Берлине один из экземпляров уведомления властям Германии о провозглашении Литвой независимости в 1918 году. Оригинал документа утерян, а находка этого экземпляра в Литве трактовалась, как находка одного из экземпляров акта о независимости.

Литве отведено 11 мест в Европарламенте. Всего в Европарламенте 751 депутат. Напомним, что в мае в Литве также состоятся выборы президента Литвы, а в марте — муниципальные выборы.